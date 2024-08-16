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Hatay’da uyuşturucu tacirlerine dev operasyon!

Hatay’da uyuşturucu tacirlerine dev operasyon!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ağustos 2024 - 10:45

Hatay’da 16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Uyuşturucu tacirleri dev operasyon

Hatay’da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde 15 şüphelinin 16 ayrı adresine 14 Ağustos’ta eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 12 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, 725 adet captagon, 27,63 gram metamfetamin, 25,23 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 6 kilo 33 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe aseton, sıvı halde uç yapımında kullanılan A-M ham maddesi, uç yapımında kullanılan araç ve gereçler, 3 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi, 4 bin 745 dolar, 360 euro ve 12 bin TL ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında yapılan 29 ara yakalamada toplamda 208 adet captagon, 44,6 gram sentetik kannabinoid ve 33,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 35 kişi hakkında TCK 191. madde kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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