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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk”

Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2024 - 16:33
Kurtlar Vadisi’nde seslendirme ve oyunculuk yapan Yasemin Öztürk gözlerden uzak yaşıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Yasemin Öztürk o dönem Necati Şaşmaz ile gizli saklı bir aşk yaşadığını itiraf etti.

Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 1

Kurtlar Vadisi‘nde bir dönem seslendirme yapan ünlü oyuncu Yasemin Öztürk yıllar sonra açıklamalarıyla gündeme geldi.

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 2

“Şimdiki aklım olsa Kurtlar Vadisi’nden ayrılmazdım” diyen Öztürk’ten itiraf da geldi.

 

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 3

Yasemin Öztürk diziden ayrıldıktan sonra ‘Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz ile aşk yaşadığını da Habertürk’ten Aytekin Teker’e anlattı.

 

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 4

Oyuncu; “3 yıl kadar sürdü fakat magazin basınının bildiği bir şey değildi” dedi.

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 5

Öztürk, “Neden ayrıldınız?” sorusuna ise, “Ayrılmak durumunda kaldım” cevabını verdi.

 

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 6

 Yasemin Öztürk yıllar önce açıklamasında İlişkimizi dizi ekibindeki birkaç kişi dışında kimse bilmedi.

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 7

2 kişilik gizli-saklı bir dünyamız vardı.

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 8

Buluştuğumuz tek yer; Necati’nin eviydi. Başka yere gidemezdik” demişti

 

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 9

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Yasemin Öztürk birlikte yaşadıkları süre içinde sinemaya, lokantaya, gezmeye gidemediklerini ve bu yüzden çok yorulduğunu da itiraf etmişti.

 

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 10

Yasemin Öztürk “Necati Şaşmaz’a ve ‘Kurtlar Vadisi’ne bir zarar gelmesinden korktuğum için özgürlüğümden vazgeçerek bu ilişkiyi yaşadım.

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 11

3.5 yılda çok kırıldığım, ağladığım ‘yeter’ dediğim günler oldu.

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 12

Ama Necati ile aşk yaşamış olmaktan dolayı 1 gün bile pişman olmadım.

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Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk” - Sayfa 13

Aşıktım ve bu benim seçimimdi. Onu çok sevdim” demişti.

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