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Uraz Kaygılaroğlu’ndan tepki çeken pozları için yeni açıklama: Oyunculuğu bırakmaya hazırım…

Uraz Kaygılaroğlu’ndan tepki çeken pozları için yeni açıklama: Oyunculuğu bırakmaya hazırım…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2024 - 16:27
Uraz Kaygılaroğlu’nun Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası geçmişte sergi için verdiği pozlar yeniden gündeme geldi. Verdiği pozlar için özür dileyen ünlü oyuncu, “Benim oyunculuğu bırakmamla bunlar çözülecekse bırakmaya razıyım” dedi.

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