DEREN TALU TİKTOK PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE!

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle TikTok videolarıyla dikkat çeken Talu, bu kez de Ezel dizisinin efsane karakteri Eyşan’a benzetilmesiyle gündeme geldi. Genç modelin takipçileri arasında yer alan bir kullanıcı, Talu’nun videosunun altına “Eyşan’a çok benziyorsun” yorumunu yaptı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu yorum, çok sayıda kullanıcıdan da destek gördü.

SOSYAL MEDYADA EYŞAN BENZETMESİ TREND OLDU

TikTok’ta yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme gelen Deren Talu, Cansu Dere’nin canlandırdığı Eyşan karakterine olan benzerliğiyle çok konuşuluyor. Kullanıcılar, Talu’nun yüz hatları, tarzı ve duruşunun Eyşan’ı andırdığını belirtti. “Eyşan geri döndü”, “Ezel yeniden çekilse başrolde Deren Talu olurdu” gibi yorumlar dikkat çekti.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 19 Kasım 1996’da ABD’nin Las Vegas kentinde doğdu. Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun kızıdır. Oyunculuk ve modellik kariyerine genç yaşta başlayan Talu, aynı zamanda dijital içerik üreticisi olarak da biliniyor. Aile kökenleri itibarıyla Türk edebiyatının önemli isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem’in torunu olan Talu’nun, Derin adında bir kız kardeşi bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Deren Talu, güzelliği ve özgün tarzıyla gençler arasında ilgiyle takip ediliyor. Son dönemde yaptığı estetik ve zarif paylaşımlar, sosyal medyada trend listelerine girmeye devam ediyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net