Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş
Burcu Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile doludizgin aşk yaşıyor. iddiaya göre Esmersoy, Akmandil’den bir çocuğu olsun istiyor.
Burcu Esmersoy, 2022’yi Nazım Akmandil’le karşıladı.
Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Burcu Esmersoy yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylüyormuş.
Nazım Akmandil de Burcu Esmersoy’la ilişkisini nikah masasına taşıma amacındaymış.
Genç işadamı, “Gözlerine ve gülüşüne aşık oldum” dediği sevgilisinden bir çocuğu olmasını çok istiyormuş.