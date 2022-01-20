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Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş
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03 Ocak 2022 - 15:15

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş

Burcu Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile doludizgin aşk yaşıyor. iddiaya göre Esmersoy, Akmandil’den bir çocuğu olsun istiyor.

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 1

Burcu Esmersoy, 2022’yi Nazım Akmandil’le karşıladı.

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 2

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Burcu Esmersoy yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylüyormuş.

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 3

Nazım Akmandil de Burcu Esmersoy’la ilişkisini nikah masasına taşıma amacındaymış.

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 4

Genç işadamı, “Gözlerine ve gülüşüne aşık oldum” dediği sevgilisinden bir çocuğu olmasını çok istiyormuş.

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 5
Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 6
Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 7
Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 8

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 10

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 11

Burcu Esmersoy hakkında şoke eden iddia! 15 yaş küçük sevgilisinden ne bekliyormuş - Sayfa 17

 

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