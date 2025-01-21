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YEĞENİ SONER ARICA PAYDAŞTI: KADİR İNANIR’DAN HABER VAR! SETLERE GERİ DÖNECEK Mİ?

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Yeğeni Soner Arıca’dan Kadir İnanır Hakkında Yeni Açıklamalar!

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamalar geldi. Uzun süredir tedavi gören ve sağlık durumu hakkında detaylı takip edilen İnanır ile ilgili yeğeni, ünlü şarkıcı Soner Arıca açıklamalarda bulundu. Arıca, gününün sonunun ve setlere dönme ihtimalini değerlendirdi.

Kadir İnanır’ın Tedavi Süreci

Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon gerçekleştirilmiş ve tedbir amacıyla tüpe sokulmuştu. Yoğun bakım sürecinin ardından 1 Nisan’da normal servise alınan İnanır, 4 Nisan’da taburcu edilmişti. Ancak Ağustos ayındaki akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar tedavi edildi. Şu anda tedaviye devam eden usta oyuncunun durumu yedileri tarafından yakından takip ediliyor.

Yeğeni Soner Arıca paylaştı: Kadir İnanır’dan haber var! Setlere dönecek mi? - Sayfa 2

“Dayım Tüm Ülke İçin Bir Değer”

Soner Arıca, Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Sadece benim dayım olduğu için değil, Kadir İnanır tüm ülke için önemli bir değer. Onun için herkesin dua etmesini çok değerli buluyorum. Şu anda bir fizik tedavi süreci devam ediyor ve toparlanma süreci devam ediyor.”

Yeğeni Soner Arıca paylaştı: Kadir İnanır’dan haber var! Setlere dönecek mi? - Sayfa 3

Setlere dönecek miyim?

Ustanın oyuncunun setlere dönüp dönemeyeceğiyle ilgili konuları yanıtlayan Arıca, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Benim bu konuda kesin bir şey söylemem doğru olmaz. Ancak şu anda sağlık durumu iyi iyi ve iyileşme süreci olumlu ilerliyor.”

Yeğeni Soner Arıca paylaştı: Kadir İnanır’dan haber var! Setlere dönecek mi? - Sayfa 4

Kadir İnanır’ın sağlık durumundaki gelişmeler, hem ailesi hem de sevenleri için umut verici. Usta oyuncunun yeniden ekranlarda yer alıp almayacağı ilerleyen dönemlerde netlik kazanacak.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

YEĞENİ SONER ARICA PAYDAŞTI: KADİR İNANIR’DAN HABER VAR! SETLERE GERİ DÖNECEK Mİ?
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