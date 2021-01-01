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Ünlü Kahin’den Corona Bitiş Kehaneti !

Ünlü Kahin’den Corona Bitiş Kehaneti !
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07 Ekim 2021 - 12:26
Notre Dame Katedrali’nin yanacağını bilen kahin ve astrolog Nicolas Aujula, koronavirüs ortada yokken böyle bir virüsün dünyayı ele geçireceğini de açıklamıştı. Kehanetleri bir bir tutan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi.

İngiliz astrolog Nicolas Aujula, 2019 pek çok kehanette bulunmuş ve bu kehanetleri doğru çıkmıştı.

Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 2

Suriye krizini ve diğer dünyadaki olayları doğru bir şekilde tahmin eden ünlü kahin, 2019 yılında bulunduğu “Dünyaca ünlü bir kilise yanacak” kehanetiyle ismini duyurmuştu.

Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 3

Kilise yangınından sonra ise koronavirüsün ismi daha duyulmamışken genç kahin, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül bir salgının kapıda olduğunu söylemişti.

Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 4

Kehanetlerinin çoğunu rüyalarında gördüğünü belirten Aujula, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan salgının bitişi için de tahminlerde bulundu.

Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 5

Aşı çalışmalarının hızlanması ve tüm dünyada kitleler halinde aşılanma faaliyetlerinin hızlanmasıyla koronavirüs salgının sona ereceğini düşünenlere rağmen Aujula, 2022 yılına işaret etti.

Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 6

Aujula, koronavirüs salgının 2022 yılında biteceğini söyledi.

Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 7

 

Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 8
Söyledikleri bir bir çıkan ünlü kahin, koronavirüsün bitiş tarihini verdi - Sayfa 9
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