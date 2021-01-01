Ünlü Kahin’den Corona Bitiş Kehaneti !

İngiliz astrolog Nicolas Aujula, 2019 pek çok kehanette bulunmuş ve bu kehanetleri doğru çıkmıştı.
Suriye krizini ve diğer dünyadaki olayları doğru bir şekilde tahmin eden ünlü kahin, 2019 yılında bulunduğu “Dünyaca ünlü bir kilise yanacak” kehanetiyle ismini duyurmuştu.
Kilise yangınından sonra ise koronavirüsün ismi daha duyulmamışken genç kahin, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül bir salgının kapıda olduğunu söylemişti.
Kehanetlerinin çoğunu rüyalarında gördüğünü belirten Aujula, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan salgının bitişi için de tahminlerde bulundu.
Aşı çalışmalarının hızlanması ve tüm dünyada kitleler halinde aşılanma faaliyetlerinin hızlanmasıyla koronavirüs salgının sona ereceğini düşünenlere rağmen Aujula, 2022 yılına işaret etti.
Aujula, koronavirüs salgının 2022 yılında biteceğini söyledi.