Ahmet Davutoğlu’ndan İlginç Çağrı

‘Kimse galibiyet ya da seçim hezimeti beklentisi ile Türkiye’nin önünü tıkamamalı’ diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘Ellerindeki güçleri bırakmak istemiyorlar ama şayet fikir değiştirirlerse tabii ki doğru yapıyorsunuz konuşalım deriz’ ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı. Davutoğlu, ittifak tartışmaları için erken olduğunun altını çizdi. “Yeniden çözüm süreci olmalı mı?” sorusuna “Evet” yanıtı veren Davutoğlu, sürecin farklı tanımlanması gerektiğini belirtti. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak ise, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasının önünü açarak doğru yaptım, aksi kaçmak olurdu” yorumunu yaptı.

Davutoğlu sorulara şu yanıtları verdi:

“DİYALOG, ÜLKE MESELELERİ ANLAMINDA TÜM SİYASİ PARTİLER GİBİ HDP İLE DE KONUŞTUK”

– Kürt meselesinin çözümü ile ilgili özgürlükçü bir söyleminiz var. Serok Ahmet hitabını sahipleniyorsunuz, ana dilde eğitimden bahsediyorsunuz… Ama HDP’ye dair ezber bozan bir çıkış yapmıyorsunuz. Yapmayı düşünüyor müsünüz? Çözüm sürecinde Erdoğan nasıl risk alıp kendi tabanını ikna ederek yol aldıysa siz de HDP’ye yönelik muhalefetin tutuk tavrının dışına çıkmayı göze alır mısınız?

Ben diyalog ve ülke meselelerini konuşma anlamında hiçbir sınır tanımam. HDP de bundan muaf değil. HDP ile de görüşürüm. Nitekim kapatma davası açıldığı gün Mithat Sancar’la görüşmem vardı. Bazı arkadaşlar “O randevuyu ertelesek mi” dediler. “Yok” dedim. Bugün konuşmak lazım. Siyasi partilerin birbirleriyle konuşması sorunların çözümünde bir yöntemdir. Hiçbir partiye kapımız kapalı değil. Diyalog, ülke meseleleri anlamında tüm siyasi partiler gibi HDP ile de konuştuk, görüştük. Görüşmeye de devam ederiz. Geçmişte onlarla siyasi mücadele yapmış olmamız, bugün çok farklı düşünüyor olmamız konuşmamıza engel değil.

“ŞU ANDA İTTİFAK KONUSUNDA HERHANGİ BİR ANGAJMAN BİZİM İÇİN ERKEN”

Gelelim ittifak meselesine. Diğer partilerle ilgili de aynı şeyi söylüyorum. Şu anda ittifak konusunda herhangi bir angajman bizim için erken, bunlar seçim ortamında konuşulmalı. Millet İttifakı’nın kendi iç ilişkileri bağlamında da onların karar vereceği konu ama ben o güne kadar siyasi tablonun çok değişeceğine inanıyorum.

“TÜRKİYE’DE MEŞRU SINIRLAR İÇİNDE SİYASET YAPAN HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ”

– Ama İyi Parti gibi “HDP kırmızı çizgimizdir” demiyorsunuz değil mi?

Hayır görüşüyoruz. Türkiye’de meşru sınırlar içinde siyaset yapan herkesle görüşürüz. Tabii herkesin teröre, şiddete tutum alması bekleriz ama Türkiye’de siyasi partiler arasındaki diyaloğun her zaman sürmesi gerektiğine hep inandım, en zor şartlarda dahi. Şu an bana en ağır ithamlarda bulunanlar olmak üzere herkesle görüşürüm.

“MHP’Lİ KİTLELERİN BİR MÜDDET SONRA BU YOKSULLAŞMADAN GELEN TEPKİLER NEDENİYLE AK PARTİ’DEN AYRILMA ARZUSUNA GİRECEKLERİNİ SANIYORUM”

– “Seçimlere kadar siyasi manzaranın çok değişeceğine inanıyorum” dediniz. Ne kast ettiniz?

Bu kış içinde ekonomik tablo böyle giderken, enflasyon bu kadar yüksekken, herkes feryat ederken bir müddet sonra “Bu tablonun sorumlusu kim?” sorusu daha çok gündeme gelecek. Kim olduğu belli. Sayın Cumhurbaşkanı “Ekonominin sorumlusu benim” diyor zaten. Ama insanlar iktidar deyince Erdoğan ve Bahçeli’yi ve MHP’yi beraber görüyor hatta buna Vatan Partisi ve Perinçek’i de ekliyorlar. Ben MHP’li kitlelerin bir müddet sonra bu yoksullaşmadan gelen tepkiler nedeniyle AK Parti’den ayrılma arzusuna gireceklerini sanıyorum.

“SEÇİM YASASININ YAPILAMAMASI ANLAŞAMADIKLARININ BİR İŞARETİ”

– Cumhur İttifakı sık sık birlikte yol yürümeye kararlı olduğu açıklaması yapıyor ama diyelim ki dediğiniz gerçekleşti. Sizce yine de 2023’te bu sistemle seçime gidilir mi?

Başka bir sistemle gidilemez zaten. Bakın daha ağustosta “Seçim yasası ekimde sunulacak” dendi, ekimin ortasını bulduk daha yok bir şey. Çünkü anlaşamıyorlar çünkü ikisinin de kazan-kazan olacağı bir formül bulamıyorlar. Birinin kazandığı yerde diğeri kaybediyor. Seçim yasasının yapılamaması anlaşamadıklarının bir işareti.

“İKTİDAR FİKİR DEĞİŞTİRİRSE ‘KONUŞALIM’ DERİZ”

– Daha önümüzde 1,5 sene var. Bu kadar gergin bir ortamda seçime gitmek yerine muhalefet seçim öncesi iktidarı sistem değişikliğine ikna etmeye yoğunlaşsa daha akılcı olmaz mı?

Zaten ikna olurlarsa sistem tabii ki değişir. Biz tabii ki bunu kabul ederiz. Biliyorsunuz ben onları ikna etmek için bir yıl önce randevu istedim ama bakın bir yıl kaybettik. Daha çok kaybetmemek için gelsinler sistem değişikliğini birlikte yapalım.

– Siz böyle diyorsunuz ama ben muhalefetin geri kalanında ekseriyetle “Biz geliyoruz, önce iktidar olalım, sonra sistemi değiştiririz, yeter ki Erdoğan gitsin” havası. Sizce de öncelikli hedef mevcut iktidarın değişmesi mi yoksa bir sistem değişikliği mi?

Tüm partilerin işbirliği ile tam anlamıyla özgürlükçü bir sisteme geçilecekse buna kimse itiraz etmez. Ama Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli hala otoriter bir sistemi tercih ettikleri için özgürlükçü bir modele evet diyeceklerini zannetmiyorum. Ellerindeki güçleri bırakmak istemiyorlar ama şayet fikir değiştirirlerse tabii ki doğru yapıyorsunuz konuşalım deriz. Kimse galibiyet ya da seçim hezimeti beklentisi ile Türkiye’nin önünü tıkamamalı…

– Çözüm süreci çok cesur ve önemli bir süreçti ancak maalesef sonu iyi bitmedi. Kamu düzeni zafiyeti oluştu. Fakat özünde bence çok değerli bir girişimdi. Başarılı olsa Türkiye bugün bambaşka bir yerde olabilirdi. İktidara gelirseniz yine böyle bir süreç başlatmayı hedefliyor musunuz?

Bugünkü toplantının amacı budur (Van’daki Kürt meselesi çalıştayını kast ediyor-na) Daha önce de demokratik açılım deniyordu, Kürt açılımı deniyordu. Böyle bir sorun varsa toplumun bütün kesimlerinin mutmain olduğu aidiyet bilincini artıran bir ortamın oluşması için bu sorunların yeniden masaya yatırılması lazım ama geçmiş tecrübelerden istifade ederek. Çözüm süreci eğer o dönem birilerinin algıladığı gibi kamu düzeninin zafiyetine yol açan bir süreçse tabii öyle bir şey olmamalı. O yüzden çözüm süreci kavramını kullanmıyorum ben şimdi çünkü o öyle veya böyle kriminalize edildi ve bunda da örgütün de süreci istismar ederek kamu düzenini bozma çabasının büyük rolü var. Ben ona karşı çok mücadele ettim.

“YENİ BİR ANLAYIŞLA YENİ SÜREÇ”

-Sizce çözüm süreci yerine ne demek lazım?

Yeni bir anlayış, yeni bir perspektif, yeni bir zihniyet ile yapmak lazım. Cumhuriyetin 100. Yılı ile bağlantılı bir ifadelendirme de olabilir. Mesela ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Demokratik Geleceğimizin İnşası’. Sadece Kürt değil, Alevi meselesinin, laiklik meselesinin çözüleceği bir iklim oluşturmak lazım.

– Sizce iktidar değişirse böyle bir iklim oluşur mu? Yeni bir çözüm sürecine- ismi ne olursa olsun- CHP’yi, İyi Parti’yi ikna edebilir misiniz? Ben hiç sanmıyorum açıkçası…

Biz özgürlükçü demokrat bir partiyiz. Bunu özellikle yazmanızı istiyorum. Biz özgürlükçü demokratız. Bu perspektifle ben bütün meselelerin aşılabileceği kanaatindeyim. Önemli olan toplumsal tabanının ikna olması. CHP özellikle başörtüsü konusunda eski takındığı tutumu takınıyor mu? Hayır, çünkü biliyor ki toplumsal talep başörtüsü özgürlüğü yönünde.

Eminim İyi Parti’de de tüm bu konular tartışılacaktır onlar adına bir şey söylemeyeyim ama emin olduğum bir şey var. Hepimiz sınırlarımızı öğrendik. Her siyasi ideoloji. Türkiye’de Türk milliyetçiliği yapanlar ülkenin birlik ve bütünlüğünün sadece güvenlikçi politikalarla sağlanamayacağını tecrübelerle gördüler. Öbür tarafta Kürt milliyetçiliği çizgisinde şiddet ve terörle operasyon yaparak sonuç almanın imkansızlığını gördü bir kesim. Tabii bütün Türkler ve bütün Kürtlerden bahsetmiyorum.

“MARJİNAL GRUPLAR HARİÇ HİÇBİR KÜRT’ÜN TÜRKİYE’Yİ BÖLMEK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Muhafazakâr kesim sadece dini ve manevi değerlere atıf yapılarak adil bir sistem kurulamayacağını, bunun bir uygulama meselesi olduğunu gördü ve kaygılı. Laik kesim de 28 Şubat laikliğinin laiklik anlayışını jakobenleştirdiğini ve laiklikten kopardığını gördü. Onun için ben özgürlükçü laiklik diyorum. Türkiye’de marjinal gruplar hariç hiçbir Kürdün Türkiye’yi bölmeye dair bir niyet içinde olduğu kanaatinde değilim.

“ÇÖZÜM İÇİN MUHATAP MEŞRU AKTÖRLER OLMALI”

– Bu süreçte muhatap kim olmalı? Barış için yeniden PKK’yı muhatap alır mısınız?

Geçmiş deneyimlerden aldığımız ders şu: Bir örgütü muhatap alarak yürüteceğiniz çabalarda ciddi bir Kürt nüfus bunun dışında gibi algılanıyor. Türkiye’de Kürt sorununun çözümünde muhatap tüm vatandaşlarımızdır. Türklerin kaygılarını gideren, Kürtlerin taleplerini yerine getiren bir çözüm olmalı. Bunun için sivil toplum kuruluşları, kanat önderleri ve halkla görüşerek yol almak gerek. Bu toplantıyı bunun için yapıyoruz. Meşru aktörlerle görüşerek bunu yapmak lazım.

– O zaman tarif ettiğiniz süreçte PKK ile masaya oturmayız diyorsunuz?

Sadece örgütle masaya oturmanın nelere yol açtığı görüldü.

“DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI BÜTÜN PARTİLERİN TALEBİYDİ”

– Gönül kazanmaktan bahsetmişken… Kürt vatandaşların önemli bir kısmı bugün HDP seçmeni. O kitlenin bir kısmında 7 Haziran – 1 Kasım 2015 sürecine dair size yönelik kırgınlık hala var. Bir iyi niyet göstergesi olarak Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaptığı gibi Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmeyi düşünür müsünüz?

Ben bu konuda ilkesel tutumumu sergiledim. Ayhan Bilgen tutuklandığında eşini de aradım ilkesel tavrımı da koydum, Ayhan Bilgen çıkınca da kendisiyle görüştüm. Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik saldırılar olduğunda da arayıp kadın onuru adına yanınızdayım dedim. Bu anlamda bir çekincem yok ama Türkiye’de siyasi süreçlerin de salt bu tip çıkışlar üzerinden yürümesini de doğru bulmuyorum.

– Dokunulmazlığın kaldırılmasına onay veren bir Başbakan olmaktan dolayı bugün bir pişmanlık duyuyor musunuz?

Hayır dokunulmazlıkların kaldırılması o gün bütün partilerin talebiydi. Biz o zaman madem talep ediyorsunuz kaldıralım dedik. Aksini yapsak kaçtığımız düşünülürdü. Doğru olması gereken neyse onu yaptım. Ama Selahattin Demirtaş benim dönemde tutuklanmadı. Benden çok sonra tutuland

– Ama sonrasında sizi bundan sorumlu tutan ağır açıklamalarda bulundu Demirtaş…

Bulunur, siyasiler birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulunabilirler. Ama herkes bilir ki ben terörle mücadelede demokratik devlet kuralları çerçevesinde davranmaya önem verdim. Çözüm sürecine destek verirken Türkiye’de silahlı grupların silahsızlandırılması, bir daha şehit cenazesi gelmemesi, bu bölgenin genç çocuklarının dağlarda heba olmaması için o dönem doğru yaptığıma inanıyorum. Çözüm sürecini başarıya ulaştırmak için yaptığım çalışmaların da doğru olduğuna inanıyorum. Çözüm sürecini istismar ederek, işadamlarını haraca bağlayıp yollara bariyerler kurarak kamu düzeninin yok sayıldığı o dönemde de doğrudan iki polisimizin şehit edilmesi dahil olmak üzere yaşananlardan sonra terörle mücadeleyi başlatarak doğru yaptım.