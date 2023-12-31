Leman Sam’dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Sahne sonrası rahatsızlanan Leman Sam, hastaneye kaldırıldı. Korona virüsüne yakalandığı tespit edilen Sam, tedavi altına alındı.
Sanatçı Leman Sam, Lüleburgaz konseri sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Korona virüsü teşhisi konuldu, tedavisi başladı. Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı aktarıldı.
“SAĞLIK DURUMUM DAHA İYİ”
Sam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık durumum daha iyi istirahat ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Herbirinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler” dedi.