Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünde, televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi
MERT FIRAT-Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98. yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir.
NİLGÜN BELGÜN-Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun. Daima Atamızın izindeyiz!
MURAT BOZ-29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.
TÜRKAN ŞORAY-Ata’mı seviyorum. Bize özgürlüğü ve bağımsızlığı kazandıran, kadınlara seçme seçilme hakkını veren, Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum. Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti.
ARAS BULUT İYNEMLİ-29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
DERYA ŞENSOY-Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Atam izindeyiz…
TARKAN
KEMAL DOĞULU-Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır!
SEDA SAYAN