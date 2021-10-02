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Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
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29 Ekim 2021 - 16:11

Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünde, televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi

MERT FIRAT-Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98. yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir.

NİLGÜN BELGÜN-Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun. Daima Atamızın izindeyiz!
MURAT BOZ-29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.
TÜRKAN ŞORAY-Ata’mı seviyorum. Bize özgürlüğü ve bağımsızlığı kazandıran, kadınlara seçme seçilme hakkını veren, Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum. Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti.
ARAS BULUT İYNEMLİ-29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
DERYA ŞENSOY-Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Atam izindeyiz…
TARKAN
KEMAL DOĞULU-Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır!
SEDA SAYAN
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