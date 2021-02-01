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Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi kuracağız
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28 Ekim 2021 - 15:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde “Bir müjde vermek istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yarın İstanbul’da yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışının yapılacağını belirten Erdoğan, “Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda da bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bahçenin ülkemizin şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir. Toplamda 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Millet bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Evlatlarımız yeşillikler arasında kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik, oyun alanları ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemiz içinde yer alıyor. Konferans salonu olduğu kültür merkezi bulunuyor. 6 duraklı tramvay hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra bahçede rahatça dolaşabilecekler. Özel günlerimizi bayram törenlerini buradaki alanda gerçekleştireceğiz. 4 gün boyunca burada konserler söyleşiler yapılacak. At binme uçurtma uçurma gibi etkinliklerle burası adeta bir festival alanına dönüşecektir. Ankara’dan yükselen iklim dostluğu, kalkınma güneşi ülkemizin 81 vilayetini kuşatacaktır.

”YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ’NİN LOKOMOTİF ŞEHRİ ANKARA OLACAK”

-İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’nin lokomotif şehri Ankara olacaktır. 404 millet bahçemizin 111’ini tamamladık. Ankara’ya 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 Millet Bahçesi yapıyoruz. 81 ilimizde inşa ettiğimiz 1,1 milyon adet sosyal konutla beraber toplam 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 200 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutunun inşası devam ediyor. Yarın İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu projemizin en önemli eserlerinden biri olan yeni AKM’nin açılışını yapacağız.

“ATATÜRK HAVALİMANI’NDA MİLLET BAHÇESİ KURUYORUZ”

Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda da bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bahçenin ülkemizin şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. Dünya Markası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye’ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.

“TÜRKİYE’Yİ DURDURABİLECEK HİÇBİR FANİ GÜÇ TANIMIYORUZ”

Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda Avrupa’ya bakalım İngiltere’de raflar boş Avrupa’da Amerika’da boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor. Nankörlere ne anlatırsan anlat anlamazlar. Gözleri var görmez kulakları var duymaz. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir. Terör örgütlerini devreye soktular olmadı. Darbe denediler olmadı. Bu süreçte hep birlikte bedel de ödüyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize ve milletimize bir maliyeti var. 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye’yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz.”

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