Angelina Jolie’den bomba Brad Pitt itirafı

Bir zamanlar evlilikleriyle örnek gösterilen ancak 2016 yılında yollarını ayırma kararı alan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki kavga yeniden alevlendi. Jolie, son yaptığı açıklamada eski eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.
2016 yılında boşanma kararı alarak 2019 yılında resmi şekilde ayrılan çiftin mahkeme belgeleri ortaya çıktı. Angelina Jolie Brad Pitt’le ayrılığının sebeplerinden biri olarak 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Page Six tarafından elde edilen belgelere göre Angelina Jolie, eski kocası Brad Pitt’in kendisine yönelik fiziksel tacizinin, boşanma davası açmasına neden olan 2016 yılındaki uçak olayından “çok önce” başladığını iddia ediyor.
Jolie’nin hukuk ekibi dün Brad Pitt’in oldukça geniş kapsamlı bir gizlilik sözleşmesi imzalamadığı sürece güzel yıldızın Chateau Miraval Fransız şaraphanesindeki payını satmasına izin vermeyi reddettiğini kanıtlayacak görüşmeleri açıklamayı düşündüklerini söyledi.
2014 yılında evlenen ikilinin ortak çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) ve ikiz kardeşler Vivienne ve Knox (15).