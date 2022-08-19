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HAFTA SONU HAVA DURUMU

HAFTA SONU HAVA DURUMU
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19 Ağustos 2022 - 12:32

Hafta sonu öncesi vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Sıcak hava tüm yurtta etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Ağustos il il hava durumu tahminleri

1/4HAFTA SONU HAVA DURUMU: Hafta sonu hava nasıl olacak 20-21 Ağustos il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul da dahil çeşitli iller için sağanak uyarısı yapıldı. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 20-21-22 Ağustos il il hava durumu tahminleri

2/420 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

 

Meteoroloji verilerine göre Karadeniz Bölgesi’nde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

 

19 Ağustos hava nasıl olacak? İl il uyarılar 

 

3/421 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK

21 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü ise Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Akdeniz’de ve Marmara’nın kuzeybatısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

4/422 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL

22 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL?

Marmara, Batı Karadeniz, Ardahan, Artvin, Hatay ve Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgeler de ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

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