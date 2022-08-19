HAFTA SONU HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul da dahil çeşitli iller için sağanak uyarısı yapıldı. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 20-21-22 Ağustos il il hava durumu tahminleri