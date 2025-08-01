ÜNLÜ ET MARKASINDA DOMUZ ETİ SKANDALI!

Türkiye’nin 60 yıllık köklü et markalarından BİFET, büyük bir gıda skandalıyla gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 31 Temmuz 2025 tarihli “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde, BİFET’in “Dana İspanyol Salam” ürününde domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ürün, zincir marketlerde “dana eti” ibaresiyle satılıyordu.

SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLER İFŞA EDİLDİ

Bakanlık, 21 gün sonra güncellediği listede sadece salam değil; sucuk, peynir, zeytinyağı ve bal gibi birçok üründe de tağşiş tespit etti. Yetkili ekipler, domuz eti içeren ürünleri raflardan toplatmak için acil operasyon başlattı.

MARKA GÜVENİLİRLİĞİ SORGULANIYOR

Gazete Yenigün’ün haberine göre, BİFET daha önce de benzer bir skandala karışmış ve isim değişikliğine gitmişti. Şirket, internet sitesinde hijyen ve kalite vurgusu yaparken, modern tesislerde el değmeden üretim yaptığını iddia ediyor. Ancak bu son gelişme, markanın güvenilirliğini ciddi şekilde zedeledi.

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya ve tüketici platformlarında BİFET’e yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar, etiketleme ve denetim süreçlerinin yetersizliğinden şikayetçi. Uzmanlar, tüketicilerin ürün alırken ambalaj bilgilerini dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor.

CEZALAR ARTACAK, DENETİMLER SIKILAŞACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş yapan firmalara uygulanan cezaları yeni yasama döneminde artırmayı planlıyor. Gıda güvenliği konusunda daha sıkı denetimlerin hayata geçirileceği belirtiliyor.

ULUSLARARASI İTİBAR TEHLİKEDE

BİFET’in ürünleri yurt dışında da satılıyordu. Skandalın, markanın uluslararası itibarını zedelemesi ve ihracat rakamlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.