TÜRKİYE GÜNDEMİNİ SARSACAK YASA!

AKP Kaynaklarından “Silah Bırakma Yasası” Sinyali

AK Parti kulislerinden gelen bilgilere göre, Türkiye gündemini derinden etkileyecek yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. “Silah Bırakma Yasası” olarak adlandırılan bu düzenleme, terör örgütü üyeliği suçlamasını ortadan kaldırmayı ve silah bırakan kişilerin iş hayatına entegre edilmesini hedefliyor.

Etkin Pişmanlık Yetersiz Kaldı

AKP kaynakları, mevcut mevzuatta silah bırakan örgüt üyeleriyle ilgili yeterli düzenleme olmadığını belirtti. “Etkin pişmanlık” maddesinin bu durumu karşılamadığı ifade edilerek, ayrı bir yasa çıkarılacağı ve bunun “Silah Bırakma Yasası” olarak tanımlanacağı aktarıldı.

Terör Örgütü Üyeliği Suçlaması Kalkacak

Yeni yasa kapsamında, silah bırakan terör örgütü mensuplarına yönelik devam eden yargılamalar düşecek. Terör örgütü üyeliği suçlaması kaldırılacak ve bu kişiler ceza almayacak. Ancak başka bir suç işlemişlerse, örneğin adam öldürme gibi, bu suçlardan yargılanmaya devam edecekler.

İş Hayatına Entegrasyon Planı

Yasayla birlikte, silah bırakan PKK’lıların topluma kazandırılması için kapsamlı bir entegrasyon paketi hazırlanacak. Eğitim, askerlik, iş hayatı gibi alanlarda bu kişilerin topluma uyum sağlaması için her bakanlık kendi alanında çalışmalar yürütecek.

Bahçeli’nin “Açılım Tiyatrosu” Eleştirisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu süreci “açılım tiyatrosu” olarak nitelendirmişti. Ancak AKP kaynakları, bu düzenlemenin terörsüz bir Türkiye için gerekli olduğunu savunuyor. Yeni yasa, Abdullah Öcalan gibi isimleri de ilgilendirecek boyutta olabilir.