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UEFA’dan seyirci kararı

UEFA’dan seyirci kararı
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31 Mart 2021 - 20:30
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UEFA, stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, UEFA organizasyonlarındaki seyirci limiti uygulamasına son verildi.

SEYİRCİ ALIMI KARARI ÜLKELERE BIRAKILDI

Buna göre, maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek.

Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

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BEŞ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI

Fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği uygulaması da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde devam edecek.

Öte yandan, 2024 yılından sonraki UEFA kulüp organizasyonlarının formatına ilişkin karar, 19 Nisan’daki yönetim kurulu toplantısında verilecek.

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