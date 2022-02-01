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Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem oldu

Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem oldu
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22 Mart 2022 - 15:54

Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem oldu

Karabük Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Suriyeli öğrencilerin milli marş okuyup eğlendikleri anlar Zafer Partisi tarafından paylaşıldı.

Zafer Partisi’nin Kayseri hesabından yapılan paylaşımda Suriyeli öğrencilerin Karabük Üniversitesi ve Recep Tayyip Üniversitesi’nde milli marşlarını okumalarının ardından eğlendikleri görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan paylaşımda, “Sadece Kilis değil, RTE üni, Karabük üni ve birçok Üniversitede, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Suriyeliler kendi Milli Marşlarını okuyor ve kutlamalar yapıyor. Entegrasyon bunun tam olarak neresinde?” notu düşüldü.

 

KAYNAK: ODA TV

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