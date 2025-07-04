Dua Lipa, Nişanlısıyla İtalya’da Romantik Bir Tatil Geçirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile birlikte çıktığı İtalya tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı adeta salladı. “İtalyan hafta sonu” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Dua Lipa, tatil boyunca birbirinden çarpıcı kareler paylaştı. Siyah beyaz puantiyeli bikinisiyle güneşin keyfini çıkaran Lipa, sade ve zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çift, Amalfi kıyılarında romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Lipa ve Turner’ın el ele yürüyüş yaptığı, birlikte yüzdüğü ve samimi anlar yaşadığı anlar paparazziler tarafından görüntülendi. Yatta öpüşürken çekilen kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcının haziran ayı başında Callum Turner’dan aldığı evlilik teklifiyle nişanlandığı öğrenilmişti. İkili, mutlu birlikteliklerini romantik bir tatille taçlandırırken, Lipa’nın paylaşımına “birlikte yaşlanmak, hayatı paylaşmak, en iyi arkadaş kalmak” sözleri damga vurdu.