İNAN KIRAÇ’A ADLİ İPUCU ŞOKU! 87 YAŞINDAKİ EVLİLİĞİ SONRASI ‘POLİS ZORU’ UYARISI

İNAN KIRAÇ’A ADLİ TIP ZORUNLULUĞU! 87 YAŞINDAKİ EVLİLİĞİ SONRASI ‘POLİS ZORU’ UYARISI

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç , Adli Tıp Kurumu’nda heyet yüzleşmeye hazırlanıyor. Mahkeme, Kıraç’ın 26 Şubat’taki muayeneye katılmaması halinde polis zoruyla götürülebileceğini belirtti.

KIZI İPEK KIRAÇ VASİ TALEBİNDE BULUNDU

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesi sürecinin hukuki süreci başladı. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç , babasının korunması amacıyla kısıtlamanın ayrılmasını ve vasi ayrılmasını talep etti.

Bunun yanı sıra evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu.

ÜNİVERSİTE RAPORU SAHTE Mİ?

Mahkeme, evlilik öncesi alınan sağlık raporunun sahte olduğu iddiaları üzerine İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

İlk olarak 5 Şubat’ta Adli Tıp Kurumu’na gitmesi gereken Kıraç, şirketin genel kurul toplantısında muayeneye katılmadığını belirtti. Bunun üzerine 26 Şubat için yeni tarih belirlendi.

MAHKEMEDEN POLİS ZORU UYARISI

Mahkeme tarafından Kıraç’a gönderilen tebligatta, kaydedilen tarihte muayeneye gitmemesi halinde polis zoruyla götürülebileceği iddia edildi.

Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 420’nci maddesinin gereği fiili ehliyetinin geçici olarak kaldırılabileceği ve kendisine vasi atanabileceği vurgulandı.

Kıraç’ın Adli Tıp muayenesine katılıp katılmayacağı ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.