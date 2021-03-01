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Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış!

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış!
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11 Aralık 2021 - 12:34

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış!

Ünlü oyuncu annesinin gençlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk bu kez annesine benzerliğiyle gündeme geldi.

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 1

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 2

Afili Aşk, Aslan Ailem ve Çocukluk gibi dizileriyle de tanınan Burcu Özberk annesinin fotoğrafını paylaştı.

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 3

Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 4

Instagram’da 8.5 milyon takipçisi olan Özberk’e ‘güzelliğini annesinden almış’ gibi yorumlar yapıldı.

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 5

İşte Burcu Özberk ve annesi Dilek Yıldızlar Turhan:

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 6
Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 7
Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 8
Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 9
Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 10

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 24

Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış! - Sayfa 27

 

 

 

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