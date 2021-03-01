Görenler inanamadı! Burcu Özberk güzelliğini annesinden almış!
Ünlü oyuncu annesinin gençlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk bu kez annesine benzerliğiyle gündeme geldi.
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk son paylaşımıyla yine gündem oldu.
Afili Aşk, Aslan Ailem ve Çocukluk gibi dizileriyle de tanınan Burcu Özberk annesinin fotoğrafını paylaştı.
Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Instagram’da 8.5 milyon takipçisi olan Özberk’e ‘güzelliğini annesinden almış’ gibi yorumlar yapıldı.
İşte Burcu Özberk ve annesi Dilek Yıldızlar Turhan: