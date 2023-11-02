MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

MasterChef’te heyecan katlanarak sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait yöresel lezzetler (Doğaba, abdigöre köfte, kadayıf dolması, keledoş, Kars ketesi)yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Esra bireysel dokunulmazlığı kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığın sahibi Esra 3. eleme adayı olarak Tolga’yı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Barış oldu