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MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu

MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Kasım 2023 - 10:49
MasterChef All Star’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait yöresel lezzetlerin (Doğaba, abdigöre köfte, kadayıf dolması, keledoş, Kars ketesi) yapılacağı MasterChef’te yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter döktü.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu - Sayfa 1

MasterChef’te heyecan katlanarak sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait yemekler yapmalarını istedi. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu - Sayfa 2

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait yöresel lezzetler (Doğaba, abdigöre köfte, kadayıf dolması, keledoş, Kars ketesi)yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu - Sayfa 3

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Esra bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları belli oldu - Sayfa 4

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığın sahibi Esra 3. eleme adayı olarak Tolga’yı seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Barış oldu

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