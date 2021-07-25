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tv100 Ekranlarında Gergin Anlar!

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tv100 Ekranlarında Gergin Anlar!
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25 Temmuz 2021 - 11:59
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tv100 ekranında izleyiciyle buluşan Hande Aydemir ile Karşı Mahalle programına konuk olan Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansıdı.

tv100 Ekranlarında Gergin Anlar! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi!

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur; Hande Aydemir ile Karşı Mahalle programına konuk olarak gündemi tv100’de değerlendirdi.

KUVAYI MİLLİYE TARTIŞMASI

Siyaset Bilimci Tacettin Kutay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı, “Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz” açıklamasını değerlendirdi.

“Daraldım ben Berhan bey adına da daraldım. Bu mevzuları Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşmak çok sıkıntılı” diyen Kutay sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes bulunduğu pozisyonu muhafaza etmek zorunda. Ne alakası var Kemal Kılıçdaroğlu’nun o koltukla ve Kuva-i Milliye ile diye soruyorum.”

Kutay’ın bu sözleri sonrası stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi.

İşte o tartışma…

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