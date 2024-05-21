Ünlü tenisçiye hırsızlık suçlaması!

Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla tenisi bıraktığını açıklayan ünlü tenisçi Camila Giorgi, vergi kaçakçılığı, kira borcu ve antika hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Giorgi, mali polisler tarafından her yerde aranıyor. İtalyan sporcunun ailesiyle birlikte ABD’ye kaçtığı öne sürülüyor.
Mayıs ayının başında sürpriz bir kararla kariyerini noktaladığını açıklayan ünlü İtalyan tenisçi Camila Giorgi, iç çamaşırı modelliği yapıyordu. ABD’ye kaçtığı tahmin edilen 32 yaşındaki Giorgi, vergi kaçakçılığı, kira borcu ve antika hırsızlık şüphesiyle aranıyor.
MALİ POLİSLER PEŞİNDE
İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, eski dünya 26 numarasının mali polisler tarafından sorgulanmak üzere arandığını ve bu nedenle ABD’ye kaçtığını iddia etti. Floransa Savcılığı’nın soruşturmasına göre, Giorgi ve ailesinin verilmemiş vergi beyannameleriyle ilgili “birçok eksikliği” bulunuyor. Giorgi’nin yanı sıra babası Sergio, annesi Claudia ve kardeşleri Leandro ve Amadeus’un da ABD’ye gittikleri iddia edildi.
KİRAYI ÖDEMEMİŞ, EŞYALARI ÇALMIŞ
ABD’ye gitmeden önce Toskana, Calenzano’da ev kiralayan Giorgi’nin eski ev sahibi, altı aylık kirasını ödemediğini ve ayrılırken mobilyaları da yanında götürdüğünü iddia etti. Ev sahibi, “Mobilyalarımızın yarısını kaybettik. İran halıları, zarif mobilyalar, hatta antika bir masa. 50 ila 100 bin euro arasında bir zarardan bahsediyoruz” dedi.
TENİSİ ANİ BİR KARARLA BIRAKTI
Giorgi, mayıs başında Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Tenis kariyerimden resmi olarak emekli olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yıllarca gösterdiğiniz harika sevgi ve destek için çok minnettarım. Güzel anıları hep saklayacağım. Gelecek planlarım hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa birlikte devam edelim” ifadelerini kullanarak tenis kariyerini noktalamıştı.
KARİYERİ
Dünya sıralamasında 26. sıraya kadar yükselen Giorgi, 2018’de Wimbledon çeyrek finallerine ulaşmıştı. WTA Tur’daki son maçı Mart ayında Miami’de, dünya 1 numarası Iga Swiatek’e karşı 6-1, 6-1 yenildiği maçtı.Giorgi, tenis dışında lüks iç çamaşırlarının modelliğini yapıyor.