Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson’la Bodrum’da görüntülendi. Aşklarını ilan eden ikili önce plajda el ele dolaştı, ardından da iskeleye iskeleye inip deniz keyfi yaptı.

Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu’yla olan ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson’la yeni bir aşka yelken açtı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın ilk kareleri Bodrum’da çekildi.

26 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün 37 yaşındaki Thor Saevarsson ile Bodrum’da objektiflere yakalandı.

Bir derginin davetlisi olarak geldikleri otelin plajında el ele dolaşan ikili adeta aşklarını ilan etti.

Genç oyuncu ve reklam yönetmeni, daha sonra iskeleye inip deniz keyfi yaparak 50 metrekare alan içerisinde defalarca öpüştü.