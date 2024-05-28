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Tutuklu emniyet şube müdürünün ifadesi ortaya çıktı: Biri Bekir Bozdağ, diğeri Osman Arslan…

Tutuklu emniyet şube müdürünün ifadesi ortaya çıktı: Biri Bekir Bozdağ, diğeri Osman Arslan…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mayıs 2024 - 9:09

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklu emniyet şube müdürünün ifadesi ortaya çıktı. Gizli tanık Serdar Sertçelik’inses kayıtlarını yayınladığı Şevket Demircan, konuşmalarda adı anılan iki kişiden birinin Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, diğerinin eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu doğruladı.

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