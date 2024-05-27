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BU NASIL BAKİŞ

BU NASIL BAKİŞ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mayıs 2024 - 15:52

Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan’dan komik paylaşım.

Önceki gün katıldıkları bir davette yan yana gelen 39 yaşındaki Berrak Tüzünataç ve manken Didem Soydan ilginç görüntüler sergiledi.

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Yakın arkadaş oldukları bilinen ve sık sık partilere birlikte katılan ikili gecede hayli eğlenceli dakikalar geçirdi.

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40 yaşındaki Soydan’ın derin dekolteli elbisesi ise geceye adeta damga vurdu. Her fırsatta yakın arkadaşı Didem Soydan’a övgü dolu sözler söyleyen Berrak Tüzünataç arkadaşıyla birlikte çekilmiş esprili bir fotoğrafı paylaştı.

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Didem Soydan’a kıskanç bakışlar attığı fotoğrafı, Hollywood yıldızları Sofia Loren ve Jayne Mansfield’ın efsane karesine benzeterek “Benim nazarım değmez. Temiz kalple baktım.” diyerek paylaştı.

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Yakın arkadaşı Didem Soydan’dan yanıt gecikmedi: “Çünkü sen ana kraliçesin.” İkilinin fotoğrafı, oyuncunun Instagram takipçileri tarafından da büyük beğeni aldı.

İŞTE O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

1957 yılında Beverly Hills’de düzenlenen bir geceye katılan İtalyan sinema efsanesi Sofia Loren, dönemin en meşhur aktristi Jayne Mansfield’la aynı masaya oturuyor.

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Hollywood‘da henüz yeni tanınmaya başlayan Sofia Loren’in seksi sarışına kıskançlıkla baktığını yakalayan fotoğrafçı Delmar Watson, o anda deklanşöre basıyor. Ve dünyanın en çok konuşulan fotoğraflarından biri olan bu kare ölümsüzleşmiş oldu.

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