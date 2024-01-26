Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Naci Görür’den 7.4’lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı! ‘Risk altındalar…’

Naci Görür’den 7.4’lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı! ‘Risk altındalar…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
26 Ocak 2024 - 15:34

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem haritasıyla ilgili uyarılarını sürdürüyor. Deprem uzmanları, Tunceli ve Bingöl’ü özellikle uyararak Yedisu Fayı’na dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasını genelevde bastı. Tekme tokat dövdüKocasını genelevde bastı. Tekme tokat dövdü
Mehmet Ali Erbil’in bu sefer de oğlu isyan etti! ‘Kendimi balkondan atarım…’Mehmet Ali Erbil’in bu sefer de oğlu isyan etti! ‘Kendimi balkondan atarım…’
Fatih Portakal’dan çok konuşulacak sözler! ‘Acun fena gol yedi’Fatih Portakal’dan çok konuşulacak sözler! ‘Acun fena gol yedi’
MİDE KANSERİ NEDİR? DOÇ. DR. ABDULCABBAR KARTAL AÇIKLADIMİDE KANSERİ NEDİR? DOÇ. DR. ABDULCABBAR KARTAL AÇIKLADI
Rekabet Kurumu’ndan baharat firmalarına soruşturmaRekabet Kurumu’ndan baharat firmalarına soruşturma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP, 10.kez 55 başkan adayını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski manken Hülya Yiğitalp’ten oğlu Yiğit Tokbey’e son veda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Güler’e Modric piyangosu! İspanyollar duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AMAN DİKKAT, EKSTRA NET SİZİ ARAYABİLİR
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuba Büyüküstün: Fatma Girik veliahdı olarak beni seçmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anelka’dan itiraf: ‘Büyük isimlerin Türkiye’ye gelmesine…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocasını genelevde bastı. Tekme tokat dövdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jürgen Klopp’tan flaş ayrılık kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’den 7.4’lük deprem beklenen bölgede 2 il için uyarı! ‘Risk altındalar…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Ege’de deprem meydana geldi!Ocak 19, 2024-5:35 pm
TÜVTÜRK son noktayı koyduOcak 19, 2024-4:47 pm
Sosyal medyada Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gündem oldu: “Ayağına asteroit değmesin”Ocak 19, 2024-4:41 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ildeki adayları tek tek açıkladıOcak 19, 2024-4:33 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’ı aradı: Biraz daha bekleOcak 19, 2024-4:31 pm
TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı!Ocak 19, 2024-4:27 pm
AKOM İstanbul için son uyarıyı yaptıOcak 19, 2024-4:21 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !