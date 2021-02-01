Katili Oynayacak Oyuncu Belli Oldu !

Acıların Kadını olarak bilinen arabesk sanatçısı Bergen’in hayatının anlatılacağı ‘Bergen’ filminin başrol kadın oyuncusu Farah Zeynep Abdullah olmuştu. Filmde Bergen’i öldüren eşini canlandıracak erkek oyuncu da belli oldu.

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandıracağı filmde, sanatçının hayatına son veren eşi Halis Serbest’i canlandıracak.

YAKIN ZAMANDA SETE ÇIKACAK

Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen’in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest’e hayat verecek.

Yakın zamanda Adana’da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara hemen başladı. Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek, rolüne çalışıyor. Farah Zeynep Abdullah, projede Bergen’i oynayacak.