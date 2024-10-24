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TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Ekim 2024 - 15:32

Milli Savunma Bakanlığı dün akşamdan bu yana Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 2’si üst düzey toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Güler, “29’u Irak, 18’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, dün gece yarısı Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

GECE YARISI TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLMİŞTİ

MSB’den gece yarısı yapılan açıklamada “Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir” ifadeleri yer almıştı.

2’Sİ ÜST DÜZEY 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB’den yapılan yeni açıklamada, “Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.

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