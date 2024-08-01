Özbekistan ve Afganistan ilişkileri güçleniyor!

Özbekistan heyeti, Afganistan Başbakan Vekili Abdul Gani Baradar, İdari İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Salam Hanefi, Siyasi İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Kebir ve Dışişleri Bakanı Amir Han Muttaki ile bir dizi kapsamlı görüşme gerçekleştirdi.

Her iki taraf da dostluğa dayalı iş birliğini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yineleyen açıklamalarda bulundu. Özbek heyet yaptığı açıklamada, Afganistan’ı Orta Asya’nın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguladı ve Afganistan’ın mevcut hükümetiyle diyaloğun öneminin altını çizdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in uluslararası diyaloğun Afganistan’da olumlu sonuçlar için hayati önem taşıdığı yönündeki tavrı da söz arasında vurdulandı..

Görüşmelerde ayrıca, Özbekistan’ın 2022’de başlattığı ve Afganistan’ın Orta Asya ile Güney Asya’yı birbirine bağlamadaki önemli rolünü tanıyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına da değinildi. Özbekistan’ın Afganistan’ın geçici hükümetiyle yapıcı diyalog kurma konusundaki proaktif yaklaşımının bölgesel istikrara doğru önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Ticaret, enerji, madencilik, ulaşım, lojistik, tarım ve su yönetimi gibi temel iş birliği alanları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Mevcut kaynakların karşılıklı yarar sağlayan bir temelde tam olarak kullanılmasının önemi, bu hedeflere ulaşmak için elzem olduğu vurgulandı.

Ayrıca, ikili yatırım koruması ve tercihli ticaret anlaşmaları, ticaret ve ekonomik iş birliğinin devam eden gelişimi için kritik itici güçler olarak belirlendi. Spor, eğitim ve bölgesel iş birliği gibi karşılıklı ilgi duyulan diğer konular da ele alındı.

Ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan çeşitli anlaşmaların imzalanmasıyla sona erdi.