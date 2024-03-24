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Zeynep Bastık lüks eviyle gündemde! 40 milyon TL’lik yatırım yaptı ama…

Zeynep Bastık lüks eviyle gündemde! 40 milyon TL’lik yatırım yaptı ama…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Mart 2024 - 14:20

Ünlü sanatçı Zeynep Bastık 40 milyon liralık lüks eviyle gündemden düşmüyor.

Zeynep Bastık lüks eviyle gündemde! 40 milyon TL'lik yatırım yaptı ama... - Sayfa 1

Ünlüler dünyasında son yılların en popüler isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, dillere pelesenk olan şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Zeynep Bastık lüks eviyle gündemde! 40 milyon TL'lik yatırım yaptı ama... - Sayfa 2

İstanbul ve İzmir arasında sürekli mekik dokuyan Zeynep Bastık’ın deprem korkusu nedeniyle İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Urla’dan 40 milyon TL değerinde bir ev alan ünlü şarkıcı hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

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Zeynep Bastık lüks eviyle gündemde! 40 milyon TL'lik yatırım yaptı ama... - Sayfa 3

‘SIK SIK GİDİP GELİYORUM’

Zeynep Bastık Urla’ya taşınıp taşınmadığı hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi;
“Ben İzmir’e taşınmadım. Bunu bilmenizi isterim. Sık sık gidip geliyorum sadece.

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Zeynep Bastık lüks eviyle gündemde! 40 milyon TL'lik yatırım yaptı ama... - Sayfa 4

Israrla ‘Zeynep Bastık İstanbul’u terk etti’ haberleri yapılıyor ama burdayım ben. Pastorel bir yaşam sürüyorum orada da. Hayatımı da yalnız yaşıyorum. Erkek arkadaşım var ama evlerimde tek başımayım” dedi.

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Zeynep Bastık lüks eviyle gündemde! 40 milyon TL'lik yatırım yaptı ama... - Sayfa 5

Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık evini anlatırken “Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum” demişti.

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