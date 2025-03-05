İMAMOĞLU’NDAN İFADE: “HUKUKA SAYGIMDAN GELDİM”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahteliği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Mart 2025 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi. İmamoğlu, hukuka olan saygısından dolayı adliyeye gittiğini belirtti.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) raporundaki tespitler üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Daha önce ifadeye çağrılan İmamoğlu, yoğun kamu görevleri nedeniyle mazeret bildirerek ifadeye gelememişti. Ancak 5 Mart günü, sabah saatlerinde adliyeye giderek ifade verdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ADLİYE ÇEVRESİNDEKİ DURUM

İmamoğlu’nun ifade vereceği gün, İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye etrafında vatandaşların ve basın mensuplarının beklemesine izin verilmedi. Geniş güvenlik tedbirleri altında savcılığa giriş yapan İmamoğlu’nun adliyedeki ifade işlemleri yaklaşık iki saat sürdü.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İfade işlemi sonrası bir basın açıklaması yapan İmamoğlu, “Ne ile suçlandığım dahi belli değil. Hukuk devletine olan saygımdan dolayı geldim” ifadelerini kullandı. YÖK raporuna atıfta bulunarak, “Bugün burada ifade vermesi gerekenler, o raporu hazırlayanlardır” dedi. İmamoğlu ayrıca bu süreçte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE CHP’DEN DESTEK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, adliye çevresindeki abartılı güvenlik önlemlerine dikkat çekerek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Çağlayan Adliyesi’nin etrafı dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde abartılı bir abluka altında. Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek.”

Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Parti yetkilileri ve destekçileri, İmamoğlu’nun süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

kaynak: https://www.ensonhaber.com