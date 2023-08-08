İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni fiyatlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı.
İstanbul’da, toplu taşıma ücretlerine 14 Ağustos Pazartesi gününden geçerli olmak üzere yüzde 51,5 zam yapıldı. Buna göre; yeni yılda İstanbul Kart ile tam tek geçiş ücreti 15 lira, öğrenci tek geçiş ücreti de 7,32 lira olacak. Taksilerin açılış ücretleri ise yüzde 75 zamla 40 liradan 70 liraya çıkarıldı. Zammı az bulan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız” açıklamasını yaptı.
Hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentte toplu ulaşıma zam gündemiyle bugün olağanüstü toplandı. Zeytinburnu’nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’ndeki toplantının başkanlığını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce yaptı.
Gökce, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB’nin zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeler, toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksilerde ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
Tam biniş ücreti 15 TL oldu
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.
Taksi açılış ücreti 19 TL’ye yükseltildi
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.
Minibüs ücretleri de zamlandı
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.
Okul servisi ücretleri de artırıldı
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1200 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.
Taksiciler salonu terk etti
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.
İBB’den zam açıklaması
İBB Genel Sekreteri Buğra Gökce, toplu taşımaya yapılan yüzde 51,5 oranındaki zamma ilişkin artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çekerek, “Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir” dedi.