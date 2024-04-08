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Türkiye’nin dev firması iflasın pençesinde. Eczane ve marketlerde ürünleri adeta kapışılıyor

Türkiye’nin dev firması iflasın pençesinde. Eczane ve marketlerde ürünleri adeta kapışılıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Nisan 2024 - 15:13
Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. İş insanı Abdullah Sarı, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu ve mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

10 yıl önce iş insanı Abdullah Sarı tarafından temeli atılan olduğu Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi iflasın pençesinde.

Özellikle bebek sahibi annelerin takip ettiği takviye edici gıda üretimi yapan Hünnap Gıda da konkordato talebinde bulundu. Şirket, mali zorluklarla mücadele ederken, hacizlere karşı koruma amacıyla da 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, iş insanı Abdullah Sarı’nın sahibi olduğu Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi ile Abdullah Sari Gıda AŞ için geçici konkordato komiserleri atadı. Bu komiserler, konkordatonun başarıya ulaşma olasılığını inceleyecekler.

Hünnap İlaç, ağırlıklı olarak takviye edici gıda üretimi yapmakta ve anne-bebek ürünleri alanında tanınmış bir konumda bulunmaktadır. Şirket, ürünlerini web sitesi yanı sıra eczaneler ve bazı marketler aracılığıyla tüketiciye sunuyor.

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