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Yangına Photoshop İle Müdahale Etti

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Yangına Photoshop İle Müdahale Etti
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30 Ağustos 2021 - 11:59
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AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, devletin Dersim’deki yangınlara gereken müdahaleyi yaptığını ileri sürerek yangın fotoğrafına photoshop ile söndürme uçağı ekledi.

Tunceli de orman yangınlarına havadan müdahalenin geç yapılması nedeniyle iktidara sert tepkiler sürüyor.

Sosyal medyada binlerce yurttaş, yangının geç müdahale yüzünden yayıldığını belirterek bakanlığı eleştiriyor.

Eleştiriler sürerken AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, ilginç bir paylaşımda bulundu.

“Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına Devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla…” ifadelerini kullanan Özaydın, yangın fotoğrafına photoshop programıyla söndürme uçağı ekledi.

Özaydın, “Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!” ifadelerini de paylaşıma ekledi. Özaydın’ın paylaşımı tepkiyle karşılanı.

 

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