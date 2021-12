Sıla’nın şarkıcı kuzeninden olay sözler

Geçtiğimiz dönemlerde yayınlamış olduğu ‘İstanbul’un Havası ve Adam Olamadık’ projeleriyle sektöre iddialı bir merhaba diyen Nilsu Şirin, yeni şarkısı ”Günahsız Yatılmaz”ı müzikseverlere sunmanın heyecanını yaşıyor.

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan ”Günahsız Yatılmaz’‘ın güçlü ve özgün düzenlemesinde ise Eflatun Basri Hayran’ın imzası yer alıyor.

2012 yılında müzisyen Sıla Gençoğlu’nun yönlendirmesi ile deneyimli yorumcu Sevingül Bahadır’ın vokal koçluğunda vokal ve teknik çalışmalarına devam eden Nilsu Şirin, şan eğitimine nefes terapisi üzerinde uzmanlaşmış Hale Kazak ile devam ediyor.

Müzikal kariyerinde kuzeni Sıla Gençoğlu’nun etkisi olduğunu ama bu süreçte yeterince arkasında durmadığını dile getiren Nilsu Şirin, duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:

”Her şey zamanda gizli. İyileş, diren, devam döngüsünde insanlık. Çok önemsemiyor olmak lazım aslında, kiminin doğrusu kiminin yanlışı. Giden gitti, bazılarını gömdük, bol bol sövdük. Dünü gördük, yarını umduk… E zaten buydu insanlık. Gurur da duymamak lazım hatalardan, olabildiğince çeki düzen belki ama o an, o küçük günah. Herkes seyirci herkes oyuncu bugünlerde. Günler her gün, hayat bir gün, dayanılan son gün. İşte o son gün, mermere ‘Günahsız Yatılmaz’. İnsanlığın her anından beslendiğim bu müzik yolculuğumun en realist, farkındalığımın en yüksek olduğu dönemini paylaşıyorum sizlerle. Belki bir, belki milyon kişiye ulaşır sözlerim, müziğim. Sonsuz teşekkürler sana dost, oyuna devam.”

Şarkının derin detaylarını ve hissiyatını en samimi şekilde hissettiren klip kalabalık bir ekip eşliğinde İstanbul’un işlek caddelerinde Kübra Ayaz’ın yönetmenliğinde çekilerek seyiricisiye buluştu.