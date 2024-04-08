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Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat! 691 TL’den başlıyor 33 bin TL’yi aşıyor

Ramazan Bayramı’nda cep yakan trafik cezasına dikkat! 691 TL’den başlıyor 33 bin TL’yi aşıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Nisan 2024 - 15:10

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere uyarı geldi. Ekipler ise denetimleri arttırdı. Özellikle bayramlarda birçok trafik kuralı ihlali yapılırken araç sahiplerinin cep yakan trafik cezalarını göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü Ocak 2024 ile birlikte trafik cezalarına yüzde 58’lik artış yapılmış, zam sonrası trafik cezaları 33 bin liranın da üzerine yükselmişti.

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