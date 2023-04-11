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İYİ Parti yeni seçim afişlerini tanıttı

İYİ Parti yeni seçim afişlerini tanıttı
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11 Nisan 2023 - 11:53
“Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla seçim startı veren İYİ Parti Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı seçim afişlerinin görsellerini paylaştı.

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