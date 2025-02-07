TÜRKİYE’DEN DEV HAMLE: YENİ UÇAK GEMİSİ İNŞA EDİLİYOR!

Türkiye, savunma sanayisindeki büyük projelerine bir yenisini daha ekleyerek 60 bin tonluk yeni bir uçak gemisinin inşasına başladı. Bu gelişme, Çin’in resmi yayın organı PLA Daily tarafından duyurulurken, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Yeni geminin, Türkiye’nin mevcut en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’dan iki kat daha büyük olacağı ve Türkiye’yi çift uçak gemisi filosuna sahip ülkeler arasına sokacağı belirtiliyor.

YENİ UÇAK GEMİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin inşa etmeye başladığı 60 bin tonluk uçak gemisi, milli savunma sanayisiyle geliştirilecek ve yerli üretim sistemlerle donatılacak. Geminin teknik özellikleri şöyle:

Uzunluk: 285 metre

285 metre Genişlik: 72 metre

72 metre Su Çekimi: 10,1 metre

10,1 metre Azami Hız: 25 knot

25 knot Menzil: 10 bin deniz mili

10 bin deniz mili Uçuş Güvertesi Kapasitesi: 20 savaş uçağı

20 savaş uçağı Hangar Kapasitesi: 30 savaş uçağı

30 savaş uçağı Toplam Hava Aracı Kapasitesi: 50 savaş uçağı

Savunma uzmanları, bu geminin Türkiye’nin denizlerdeki etkinliğini artıracağını ve küresel çapta askeri operasyon yapabilme kabiliyetini güçlendireceğini belirtiyor.

TAMAMEN YERLİ SİLAH SİSTEMLERİ İLE DONATILACAK

Türkiye’nin yeni uçak gemisi, %80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretilecek ve Türk savunma sanayisinin geliştirdiği en yeni teknolojilerle donatılacak. Gemide şu silah ve savunma sistemleri bulunacak:

32 hücreli dikey fırlatma sistemi (VLS)

4 adet yakın hava savunma sistemi (CIWS)

7 adet uzaktan kumandalı silah istasyonu

Yerli uçak fırlatma sistemi (CATOBAR)

Bu donanımlar sayesinde Türkiye, uçak gemisinden savaş uçaklarını katapult sistemiyle kaldırabilecek ve deniz operasyonlarında hava gücünü etkin bir şekilde kullanabilecek.

TÜRKİYE’NİN DENİZLERDEKİ GÜCÜ ARTACAK

Bu proje, Türkiye’nin denizlerdeki etkinliğini artırmak, savunma sanayisinde tam bağımsızlığı sağlamak ve küresel bir askeri güç olmak hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak. Uçak gemisi, TCG Anadolu ile birlikte Türkiye’nin “Mavi Vatan” stratejisinin en önemli unsurlarından biri olacak.

Yeni uçak gemisinin inşasında 40’tan fazla Türk savunma sanayi şirketi görev alıyor. Proje tamamlandığında, Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemisi filolarına sahip ülkelerden biri olacak ve bölgesel güç dengesinde söz sahibi olmaya devam edecek.

SONUÇ

Türkiye’nin savunma sanayisinde yeni bir çağ açan bu hamlesi, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek olan 60 bin tonluk uçak gemisi, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırarak küresel askeri dengeleri değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com