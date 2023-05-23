Beyonce ve Jay-Z’nin satın aldığı villa emlak piyasasını salladı

Dünyaca ünlü çift Beyonce ve Jay-Z’nin California’da aldıkları villa emlak piyasasını salladı. Villanın değeri tamı tamına 200 milyon dolar… Bölgede bu zamana kadar satılan en pahalı ev oldu.
ABD’li ünlü şarkıcı, girişimci ve yapımcılar Beyonce ve Jay-Z’nin California’da satın aldığı malikane ülke gündemine oturdu.
Evin içinde bir “sonsuzluk havuzu” bulunuyor.
California sahilinde Pasifik Okyanusu kıyısındaki lüks malikaneye çift 200 milyon dolar ödediğini duyurdu. Ağırlıklı olarak betonarmeden yapılan lüks malikaneyi ünlü mimar Tadao Ando tasarlamıştı.
Yaklaşık 3.700 metrekarelik bir alanda inşa edilen villada havuz ve özel plaj da yer alıyor. Ünlü sanatçılar William ve Maria Bell’in 1999’da yaptırdığı evin yapımı 15 yıl sürmüştü.
ABD medyasında yer alan haberlerde bölgedeki bu zamana kadar satılan en pahalı evin 177 milyon dolar olduğu belirtildi. Böylelikle Beyonce ve Jay-Z’nin satın aldığı ev bir rekor kırmış oldu.