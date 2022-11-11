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İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendi

İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendi
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11 Kasım 2022 - 13:03

İBB Başkanı İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, bir kez daha ertelendi. Duruşma 14 Aralık’ta görülecek.

İmamoğlu davası 14 Aralık'a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 21 Eylül tarihinde görülen duruşmada mahkeme tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.30’da başladı.

14 ARALIK’A ERTELENDİ

Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, bir kez daha ertelendi. Davada eski mütalasını tekrarlayan savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. Duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs’ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu’nun ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

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