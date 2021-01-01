Deniz Akkaya eski masa arkadaşlarını bombaladı

Deniz Akkaya eski masa arkadaşlarını bombaladı

Yorumculuk yaptığı magazin programı “Söylemezsem Olmaz”dan ayrılan Deniz Akkaya, konuk olduğu “Al Sana Haber” yayınında eski masa arkadaşları Seren Serengil ve Bircan Bali’yi bombaladı.

Flash TV’de ekrana gelen “Al Sana Haber”de Nihat Doğan’ın “Bircan ile Seren’e baktım vallahi senden sonra bunların suratına bir neşe gelmiş. Kadın gitti, görsen nasıl mutlular. Kelebekler uçuşuyor, bir enerji” yorumu üzerine Deniz Akkaya, “Mutlu olsunlar. Bana kanal çok, onlara kanal yok. Yanınıza genel kültürü sizden daha yüksek, kitap okuyan, kelime haznesi daha fazla, hatta yayıncılığın ne olduğunu bilen; telefon sesini kısabilen, yemek yemeyen, cümleye başladığında bitirebilen bir kadın oturduğu zaman sizin eksikliğiniz hissedilir. O yüzden sevmemeleri normaldir” ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya ayrıldığı programın moderatörü Bircan Bali’nin duayen Gülgün Feyman’ı tanımıyor olmasına hayret ettiğini de ifade etti.