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Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…

Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…
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24 Ocak 2022 - 13:33

Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul’a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi’nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul’a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Fatma Girik’in aile dostlarından Filiz Kalkavan, Sözcü’den Yaşar Anter’e yaptığı açıklamada “Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul’daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı” diye konuştu.

Fatma Girik’in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum’un Torba Mezarlığı’nda defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba’daki evinde yaşıyordu.

1942 doğumlu Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte “Türk Sineması’nın Dört Yapraklı Yoncası” olarak anılan isimdi.

“DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM…”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” ifadelerini kullandı.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi’ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri’nin yaptığı Leke’ydi. Leke’yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik’in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün’ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde’ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180’den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato’da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

FATMA GİRİK ÖDÜLLERİ

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

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