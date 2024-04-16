Yargıtay başkanı 18. turda yine seçilemedi. Düğüm çözülemiyor

Yargıtay Başkanının seçilmesindeki düğüm her geçen seçim daha da sıklaşıyor. 25 Mart tarihinde sandık başına giden Yargıtay üyeleri aradan geçen 21 günde halen Yargıtay Başkanını belirleyemedi. Bugün yapılan 17. Turda da salt çoğunluk sağlanamayınca 18. Tur seçimleri düzenlendi.

4 yıl boyunca görev yapacak olan Başkanın belirlenmesi için salt çoğunluk olan 175 oy sayısına günlerdir hiçbir aday erişemedi.

Muhsin Şentürk

Mehmet Akarca

Ömer Kerkez

348 Yargıtay üyesi bulunan Yargıtay’da bugÜn yapılan 18. Tur seçimlerinde alınan sonuçlar ise şu şekilde oldu:

Mehmet Akarca (Yeniden aday): 104

Ömer Kerkez (3. Hukuk Dairesi Başkanı): 113

Muhsin Şentürk (3. Ceza Dairesi Başkanı): 100

19. TUR YARIN

18. turda da salt çoğunluğun sağlanamaması sonucunda seçimler 19. Tur olarak yarın devam edecek. Yarın yapılacak olan seçimler için üye tam sayısı olan 348’in salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

BUGÜNE KADAR YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

1. TUR SONUÇLARI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 88

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 82

Adem Albayrak: 46

Muhsin Şentürk: 74

Ömer Kerkez: 94

Ayhan Tuncal: 36

3. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 110

Adem Albayrak: 22

Muhsin Şentürk: 96

Ömer Kerkez: 96

Ayhan Tuncal: 10

-Seçimlere katılan beş adaydan Adem Albayrak ile Ayhan Tuncal, üçüncü turun ardından adaylıktan çekildi.

4. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 96

Muhsin Şentürk: 105

Ömer Kerkez: 125

5. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 105

Muhsin Şentürk: 196

Ömer Kerkez: 127

6. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 131

Ömer Kerkez: 98

Muhsin Şentürk: 99

7. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 120

Ömer Kerkez: 119

Muhsin Şentürk: 94

8. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 115

Ömer Kerkez: 123

Muhsin Şentürk: 96

-Muhsin Şentürk, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 9. tura katılamadı. 11. turda oylamaya geri döndü.

9. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 119

Ömer Kerkez: 138

Geçersiz oy: 68

Boş oy: 11

10. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 120

Ömer Kerkez: 138

Geçersiz oy: 71

Boş oy: 9

11. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 85

Ömer Kerkez: 102

Muhsin Şentürk: 117

Geçersiz oy: 12

Boş oy: 4

12. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 98

Ömer Kerkez: 105

Muhsin Şentürk: 108

Geçersiz oy: 12

Boş oy: 3

13. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 103

Ömer Kerkez: 104

Muhsin Şentürk: 113

Geçersiz oy: 12

-Mehmet Akarca, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 14. tura katılamadı.

14. TUR SONUÇLARI

Ömer Kerkez: 111

Muhsin Şentürk: 112

Geçersiz oy: 77

Boş oy: 22

15. TUR SONUÇLARI

Ömer Kerkez: 105

Muhsin Şentürk: 123

Geçersiz oy: 70

Boş oy: 21

16. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 109

Ömer Kerkez: 88

Muhsin Şentürk: 105

Geçersiz oy: 12

Boş oy: 4

-Mehmet Akarca, 13. oylamada en az oy alan aday olduğu için 14 ve 15. tur oylamalarına katılamadı. Akarca, 16. turda oylamaya geri döndü.

17. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 105

Ömer Kerkez: 104

Muhsin Şentürk: 108

Geçersiz oy: 10

Boş oy: 1