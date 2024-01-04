Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kış aylarında artan kırık ve çıkık vakalarına karşı uzmanlardan uyarı geldi

Kış aylarında artan kırık ve çıkık vakalarına karşı uzmanlardan uyarı geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
04 Ocak 2024 - 10:04
Kış aylarında kar ve buzlanma sebebiyle meydana gelen düşmeler, kırık ve çıkık vakalarında artışa neden oluyor. Uzmanlar, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.Kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın, yollarda ve kaldırımlarda ciddi tehlikelere yol açtığını belirten uzmanlar, her yıl bu dönemde hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji polikliniklerinde artan kırık, çıkık ve burkulma vakalarına şahit olduklarını ifade ediyorlar. Özellikle kar yağışının ardından oluşan buzlanma, düşmeler sonucu en çok el ve ayak bileği, kalça, omuz çevresi burkulmaları ve kırılmalarına neden oluyor.

Uzmanlar, buzlanmaya karşı alınabilecek önlemler konusunda da bilgi vererek, vatandaşların dikkatli olmalarını vurguluyorlar. Bu çerçevede, kar ve buz üzerinde güvenli yürümenin püf noktalarına değinen uzmanlar, “Penguen yürüyüşü” yöntemini öneriyorlar. Penguenlerin yürüyüş şeklinin benimsenmesiyle, vücut dengesinin daha iyi korunabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ayakların vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümenin önemine dikkat çekiyorlar.

Ayrıca, buz ve kar üzerinde yürürken telefonla uğraşmanın, poşet taşımanın ve ağır yüklerden kaçınmanın önemine vurgu yapılıyor. Kontrolsüz düşmeleri engellemek adına ellerin cebinde yürümemenin de önemli olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşları bu konuda bilinçlendiriyor. Karlı ve buzlu zeminlerde yaşanabilecek olumsuz durumları minimize etmek için alınacak basit önlemlerin, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceği belirtiliyor.

aw112000-01.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mobilya imalathanelerinde korkutan yangınMobilya imalathanelerinde korkutan yangın
Asayiş uygulamasında yakalandılar 2 kişi tutuklandıAsayiş uygulamasında yakalandılar 2 kişi tutuklandı
TEM’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı Kazada 1 kişi tutuklandıTEM’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı Kazada 1 kişi tutuklandı
Kütahya’da devrilen otomobil küle döndü ‘1 ölü 2 yaralı’Kütahya’da devrilen otomobil küle döndü ‘1 ölü 2 yaralı’
Mardin’de feci kaza: 1 ağır yaralıMardin’de feci kaza: 1 ağır yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Ronay’ın Bağdat Caddesi’ndeki güzellik merkezine haciz geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeşim Salkım’dan Tuğçe Kazaz’a ‘hilafet’ tepkisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mobilya imalathanelerinde korkutan yangın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise ve Murat Boz New York’ta konser verecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asayiş uygulamasında yakalandılar 2 kişi tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TEM’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı Kazada 1 kişi tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kütahya’da devrilen otomobil küle döndü ‘1 ölü 2 yaralı’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kış aylarında artan kırık ve çıkık vakalarına karşı uzmanlardan uyarı geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş yeni teknik direktörünü bulduOcak 4, 2024-11:03 am
NATO ülkeleri 1000 adet Patriot füzesi satın alacakOcak 4, 2024-10:02 am
Çamaşır toparken 3.kattan aşağı düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiOcak 4, 2024-9:51 am
NATO’dan Ukrayna’ya dev yardımOcak 4, 2024-9:49 am
Japonya’daki uçak kazasının maliyeti belli olduOcak 4, 2024-9:47 am
Arjantin’de mahkeme Milei hükümetinin çalışma reformu yasasını askıya aldıOcak 4, 2024-9:44 am
Dolar ve Euro güne böyle başladı!Ocak 4, 2024-9:43 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !