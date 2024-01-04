Kış aylarında artan kırık ve çıkık vakalarına karşı uzmanlardan uyarı geldi

Kış aylarında kar ve buzlanma sebebiyle meydana gelen düşmeler, kırık ve çıkık vakalarında artışa neden oluyor. Uzmanlar, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.Kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın, yollarda ve kaldırımlarda ciddi tehlikelere yol açtığını belirten uzmanlar, her yıl bu dönemde hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji polikliniklerinde artan kırık, çıkık ve burkulma vakalarına şahit olduklarını ifade ediyorlar. Özellikle kar yağışının ardından oluşan buzlanma, düşmeler sonucu en çok el ve ayak bileği, kalça, omuz çevresi burkulmaları ve kırılmalarına neden oluyor.

Uzmanlar, buzlanmaya karşı alınabilecek önlemler konusunda da bilgi vererek, vatandaşların dikkatli olmalarını vurguluyorlar. Bu çerçevede, kar ve buz üzerinde güvenli yürümenin püf noktalarına değinen uzmanlar, “Penguen yürüyüşü” yöntemini öneriyorlar. Penguenlerin yürüyüş şeklinin benimsenmesiyle, vücut dengesinin daha iyi korunabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ayakların vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümenin önemine dikkat çekiyorlar.

Ayrıca, buz ve kar üzerinde yürürken telefonla uğraşmanın, poşet taşımanın ve ağır yüklerden kaçınmanın önemine vurgu yapılıyor. Kontrolsüz düşmeleri engellemek adına ellerin cebinde yürümemenin de önemli olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşları bu konuda bilinçlendiriyor. Karlı ve buzlu zeminlerde yaşanabilecek olumsuz durumları minimize etmek için alınacak basit önlemlerin, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceği belirtiliyor.