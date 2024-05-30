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BİR O KALMIŞTI

BİR O KALMIŞTI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 15:58

Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren Hadise şimdi de oyuncu olmaya karar verdi. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacağı iddia edilen Hadise oyunculuk derslerine başlamış bile…

Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 1

Özel hayatı, cesur sahne kostümleri ve danslarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise şimdi de oyunculuğa soyundu.

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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 2

ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; uzun zamandır gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaştı.

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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 3

Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı.

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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 4

Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise’yi yakın arkadaşı Seda Bakan’ın ikna ettiği iddia edildi.

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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 5

Ünlü şarkıcı Hadise son kıyafetiyle tartışma yaratmıştı.

 

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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 6

Külot modasına uyan Hadise mayo tarzı bir görünümle sahneye çıkmış ve o kostümü ile 10. Yıl Marşı’nı söylemişti.

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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 7

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise’ye tepki göstererek “saygısızlık” şeklinde yorumlar yapmıştı.

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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 8
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 9
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 10
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 11
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 12
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 13
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 14
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 15
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 16
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 17
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 18
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 19
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Oyunculuk dersleri almaya başladı... Hadise o dizide rol alacak! - Sayfa 20
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