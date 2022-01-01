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Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp…

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp…
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24 Ocak 2022 - 13:26

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp…

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın 23 yaşındaki kızı Su El Roman, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. El Roman, arkadaşlarıyla verdiği bir partide Marilyn Monroe olduğu pozunu paylaştı.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 1

Rafet El Roman’ın ve Tuğba Altıntop’un kızı Su El Roman yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündemde.

 

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 2

Büyüdükçe güzelleşen 23 yaşındaki Su El Roman, Almanya’nın Reinheim kentindeki evinde arkadaşlarıyla parti verdi.

 

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 3

Partide Marilyn Monroe kılığına bürünen Su El Roman, sarı peruk taktı, kostüm giydi.

 

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 4

El Roman, Marilyn Monroe’nun, John F. Kennedy ‘nin 45.’nci yaş gününde selendirdiği ‘Happy birthday President’ şarkısını seslendirdi.

 

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 5

O anları videoya kaydeden El Roman, videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 6

El Roman’ın videosuna beğeni yağdı.

 

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 7

El Roman, hazırlıklarını tamamladığı single çalışmasının 1 Şubat’ta çıkmasını bekliyor.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 8

İşte o kostümlü hali…

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 9
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 10
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 11

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 19

 

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp... - Sayfa 27

 

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