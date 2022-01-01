Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman Marilyn Monroe oldu! Sarı peruk takıp…
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın 23 yaşındaki kızı Su El Roman, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. El Roman, arkadaşlarıyla verdiği bir partide Marilyn Monroe olduğu pozunu paylaştı.
Rafet El Roman’ın ve Tuğba Altıntop’un kızı Su El Roman yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündemde.
Büyüdükçe güzelleşen 23 yaşındaki Su El Roman, Almanya’nın Reinheim kentindeki evinde arkadaşlarıyla parti verdi.
Partide Marilyn Monroe kılığına bürünen Su El Roman, sarı peruk taktı, kostüm giydi.
El Roman, Marilyn Monroe’nun, John F. Kennedy ‘nin 45.’nci yaş gününde selendirdiği ‘Happy birthday President’ şarkısını seslendirdi.
O anları videoya kaydeden El Roman, videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
El Roman’ın videosuna beğeni yağdı.
El Roman, hazırlıklarını tamamladığı single çalışmasının 1 Şubat’ta çıkmasını bekliyor.
İşte o kostümlü hali…