HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Türk donanması, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Türk donanması, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma
13 views
17 Nisan 2021 - 10:27
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İsrail’de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021’de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi.

Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

“Türkiye’nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı” hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, “bu muhtemel tehdidi” ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.

Araştırmada, “Ankara’nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye’ye büyük bir üstünlük kazandıracağı” kaydedildi.

Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pelin Akil’den ‘oruç’ açıklamasıPelin Akil’den ‘oruç’ açıklaması
Öykü Çelik: Düğün 2022’deÖykü Çelik: Düğün 2022’de
ABD’deki Türk sivil toplum kuruluşlarından Biden’a 24 Nisan çağrısıABD’deki Türk sivil toplum kuruluşlarından Biden’a 24 Nisan çağrısı
Üç Lider Arasında Kritik GörüşmeÜç Lider Arasında Kritik Görüşme
Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladıŞili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil: Beynime oksijen gitmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pelin Akil’den ‘oruç’ açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öykü Çelik: Düğün 2022’de
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’deki Türk sivil toplum kuruluşlarından Biden’a 24 Nisan çağrısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üç Lider Arasında Kritik Görüşme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk donanması, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bursa’da Ulu Cami’ye saldırdı
SON DAKİKA HABERLERİ
Seren Serengil: Beynime oksijen gitmiyorNisan 17, 2021-10:55 am
Pelin Akil’den ‘oruç’ açıklamasıNisan 17, 2021-10:51 am
Öykü Çelik: Düğün 2022’deNisan 17, 2021-10:48 am
ABD’deki Türk sivil toplum kuruluşlarından Biden’a 24 Nisan çağrısıNisan 17, 2021-10:39 am
Üç Lider Arasında Kritik GörüşmeNisan 17, 2021-10:35 am
Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladıNisan 17, 2021-10:33 am
Türk donanması, Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanmaNisan 17, 2021-10:27 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.