RTÜK’TEN SÖZCÜ TV’YE 10 GÜNLÜK EKRAN KARARTMA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma sürecinde yapılan yayınlar nedeniyle Sözcü TV’ye ağır bir yaptırım uyguladı. RTÜK, söz konusu yayınların yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 10 gün süreyle ekran karartma cezası verdi.

SORUŞTURMA YAYINLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

RTÜK’ün kararında, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik süren yargı sürecinde Sözcü TV’de yayınlanan içeriklerin, tarafsızlık ve yayın etiğine aykırı unsurlar taşıdığı ifade edildi. Kurul, bu yayınların kamuoyunu yanıltıcı ve yargı sürecine müdahale edici nitelikte olduğunu savunarak cezayı oy çokluğuyla kararlaştırdı.

CEZA 1 HAZİRAN’DA UYGULANACAK

Sözcü TV’ye iletilen resmi yazıya göre, 10 günlük yayın durdurma cezası 1 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bu süre zarfında kanalda hiçbir program, reklam veya içerik yayınlanamayacak. RTÜK, daha önce de benzer ihlaller nedeniyle çeşitli yayın kuruluşlarına benzer cezalar uygulamıştı.

RTÜK yetkilileri, yaptıkları açıklamada medya kuruluşlarının yasal sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, yayıncılık ilkelerine aykırı davrananlara karşı caydırıcı tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.