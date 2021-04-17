Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti

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Rusya’ya ait 2 savaş gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı’ndan geçti. Rus savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Boğazdan geçiş yapan savaş gemileri, drone ile havadan görüntülendi.

Rusya’ya ait 2 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçişlerini tamamladı. Rus savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Dün sabah saatlerinde Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemilerinin, bu gün saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçtiği anlar görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda güvenlik ekibi görülürken, Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.